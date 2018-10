Materi priznal okrutni umor novinarke

Mati 20-letnega Bolgara Severina Krasimirova, ki je obtožen posilstva in umora bolgarske preiskovalne novinarke Viktorije Marinove, je medijem povedala, da naj bi ji sin okrutno dejanje priznal. »Priznal je, da je to storil, ko je bil pijan in močno pod vplivom drog,« je zatrdila Krasimirova. Kot pravi, naj bi bil sin duševno zaostal.

Mati 20-letnega Bolgara Severina Krasimirova, ki je obtožen posilstva in umora bolgarske preiskovalne novinarke Viktorije Marinove, je v pogovoru za bolgarsko televizijsko postajo Nova TVdejala, da ji je sin okrutno dejanje priznal. "Priznal je, da je to storil, ko je bil pijan in močno pod vplivom drog. Dejal je, da se ničesar ne spomni. Priznal je in začel pred menoj jokati. Ne poznam ga takšnega, tega ne morem doumeti," je povedala Nadežda Krasimirova, ki sicer živi v Nemčiji. Dejala je tudi, da je njen sin duševno zaostal. "S fantovo glavo ni vse v redu," je televizija citirala prijatelja matere.

20-letni Krasimirov je umor priznal tudi nemški policiji. Dejal je, da je 30-letno televizijsko voditeljico pod vplivom alkohola in mamil v soboto pretepel v parku v bolgarskem mestu Ruse in jo odvrgel v grmovje. Je pa zanikal, da bi šlo za naklepni umor. Zanikal je tudi, da bi novinarko posilil ali oropal. Nemški tožilci so sicer sporočili, da na podlagi izjav osumljenega ni mogoče izključiti političnega ozadja umora novinarke, kar pa bolgarska vlada zanika. Bolgarski premier Bojko Borisov je zatrdil, da umor Marinove ni bil povezan z njenim novinarskim delom. Hkrati je kritiziral mednarodna združenja in skupine, ki so hitro ocenila, da je bil motiv za njen umor političen. "V samo treh dneh sem bral grozovite stvari o Bolgariji. Nobena ni resnična," je dejal v torek na novinarski konferenci v Sofiji. "Kot država si ne zaslužimo, da nas tako blatijo, medtem ko se vsi trudijo, da se reši primer ne le 100-odstotno, ampak 1000-odstotno," je še dejal.

Truplo novinarke so našli v soboto v mestu Ruse na severu Bolgarije tik ob meji z Romunijo. FOTO: AP