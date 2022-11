Materialna škoda sekte hepi hepi več kot 2,5 milijona evra

Prišle so nove informacije o tako imenovani sekti hepi hepi. Združba, ki naj bi v zameno za osebnostno rast od svojih članov pobirala ogromne vsote denarja. Ne le, da so v združbi hepi hepi novejše člane novačili, da si od bank izposodijo velike količine denarja, vpleteni naj bi bili tudi bančni uslužbenci, ki so kreditno nesposobnim članom sekte s ponarejenimi potrdili o redni zaposlitvi omogočili, da si v bankah izposodijo tudi po 100 tisoč evrov. Kaj je o primeru povedala Policija, koliko denarja so posamezniki nakazali združbi in kaj se je zgodilo z oškodovanci?