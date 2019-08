Mati samohranilka in sin v požaru izgubila vse, kar sta imela

A ker gre za Piran, kjer so hiše povezane kot lego kocke, se aktivirajo vsa društva, ki so nemudoma začela z gašenjem prostora, kjer je zagorelo. Gre za skladišče Okolja Piran.

"V roku parih minut se je ugotovilo, da je požar večjega obsega, kot smo mislili, saj se je tudi iz druge strani začelo kaditi po stanovanjih. Javili so tudi, da naj bili ljudje v stanovanjih," pravi Peter Ventin, poveljnik PGD Piran.

Tartinijev trg so medtem preplavila gasilska vozila, kar je pritegnilo pozornost 49-letne domačinke. "Moj sin je bil doma, jaz sem videla gasilce, sem takoj tekla iz službe. Gor sem srečala redarja, ki mi je pomagal, da sem prišla do otroka. Prišla sta še dva policaja in en gasilec."Skupaj so pomagali 14-letniku iz drugega nadstropja hiše in preprečili najhujše. Ker se je že nadihal ogljikovega monoksida, je moral v bolnišnico. Zdravniško pomoč je potreboval tudi redar, ki mu je pomagal, trije gasilci ter še dve občanki.

Ulice je preplavil gost dim, zato so evakuirali stanovalce in ljudi odstranili iz ulic. Tudi sosedo, katere hiša se stika s tisto, ki je gorela. Kaže, da je zagorelo zaradi kratkega stika v pritličju v skladišču Okolja Piran.

Najemnika drugega nadstropja, mama samohranilka in njen sin, ki gre zdaj v 8. razred, pa sta ostala brez vsega. Nahrbtnik, ki ga je imela v službi, je vse, kar jima je ostalo. Občina se je odzvala in poiskala en apartma, ki je trenutno prost in ga ima lahko v uporabi do konca tedna. "Bomo pa vložili vse trude, da bomo poskrbeli, da gospa tudi v bodoče ne bi ostala na cesti,"obljublja podžupan občine.

Pomagate lahko tudi vi

V pomoč mami in otroku se je takoj vključil tudi Rdeči Križ, ki jima je zagotovil oblačila in hrano, odprli pa so tudi račun zanju, na katerem zbirajo donacije, da bi si lahko pomagala začeti znova.