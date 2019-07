Mati sedmih otrok, ki je gostila sirskega begunca: Kaj meni o perečih temah?

Ursula von der Leyen se je rodila 8. oktobra 1958 v Bruslju kot hči višjega evropskega uradnika pri Evropski komisiji in kasnejšega ministrskega predsednika Spodnje Saške Ernsta Albrechta. V belgijski prestolnici je skupaj s petimi brati in sestro odraščala do leta 1971, nato pa so se preselili nazaj v Nemčijo. Od leta 1986 je poročena s profesorjem medicine in podjetnikom Heikom von der Leynom, s katerim imata sedem otrok, ki so se rodili med letoma 1987 in 1999. V študentskih letih se je med drugim posvetila arheologiji in ekonomiji, a je na koncu leta 1987 doštudirala medicino in začela delati na oddelku za ginekologijo. Leta 1991 je doktorirala. V politiki je postala aktivnejša po izvolitvi v deželni parlament Spodnje Saške leta 2003.

Dolgoletna nemška obrambna ministrica velja za zapriseženo Evropejko, ki zagovarja tesnejše sodelovanje držav članic. "Ljubim Evropo. Vsak izmed nas lahko nekaj naredi za Evropo, ne glede to, kje je," je nekoč dejala, povzema STA.

Znana je po tem, da vztraja - ne gede na okoliščine. "Ko sem začela, so stavili, koliko dni bom zdržala," je komentirala svoje začetke na obrambnem ministrstvu.S svojim trdnim značajem in zagnanostjo si je kmalu prislužila spoštovanje vojske in drugih, čeprav velja vodenje obrambnega ministrstva zaradi nemške zgodovine za enega izmed težjih resorjev.

Kakšna pa so bila doslej njena stališča o nekaterih perečih temah? Pred časom je to vprašanje pod drobnogled vzel Politico.

O evropski integraciji

"Moj cilj so Združene države Evrope," je dejala za Spiegel leta 2011 in za Die Zeitleta 2016.

Kot obrambna ministrica se je zavzemala za tesnejše sodelovanje na področju varnosti, pozivala je k "obrambni uniji"in ustanovitvi "evropske vojske".

Obramba in zunanja politika

Kot rečeno, se zavzema za to, da EU obrambi nameni večjo pozornost. Po drugi strani pa poudarja, da to ne pomeni konkurence zvezi Nato: "Želimo še naprej biti čezatlantski - pa tudi bolj evropski".

O Rusiji, Kitajski in ZDA

Čeprav je von der Leynova leta 2014 v času napetosti z Rusijo nasprotovala prodaji orožja Ukrajini, ker bi to po njenem samo zaostrilo konflikt, je podpornica sankcij proti Moskvi. Je tudi jasna v stališčih, da je bila priključitev Krima nezakonita in da Vladimirju Putinune gre popuščati.

Januarja je opozorila, da Evropa ne posveča dovolj pozornosti Kitajski. "Če Rusija napada s kibernetskimi napadi, Kitajska uporablja ekonomska orožja. Zavaja nas s prijaznim obrazom, zato pogosto spregledamo prave namere."

Svoje mnenje pa ima tudi o ZDA - predvsem predsedniku Donaldu Trumpu."Amerika je več kot Trump," je dejala.

O brexitu

Prepričana je, da v sagi o brexitu na nobeni strani ni zmagovalcev. Kritična je tudi do organizatorjev britanskega referenduma, ki da so "ljudi zavedli s praznimi obljubami".

Po drugi strani pa ni ena tistih, ki pozivajo k drugemu referendumu. "Glasovali so, da želijo oditi,"je jasna.

Vladavina prava, demokracija in migracije

Na vrhuncu migrantske krize leta 2015 je kritizirala Madžarsko, ko so tam proti migrantom uporabili solzivec: "To ni sprejemljivo, zaščititi moramo človeško dostojanstvo."

Leta 2017 je razjezila Poljeke, ko je dejala, da je treba prisluhniti in podpreti uporno mlado generacijo.

"Mislim, da demokrati napačno verjamemo, da je demokracija tako močna, prepričljiva, brilijantna, da je nič ne more ustaviti. Kot vidimo zdaj, lahko demokracija hitro razpade, če zanjo ne skrbimo kot je treba," je leta 2016 o stanju demokracije dejala za nemški Spiegel.

Dodala je, da se ni treba spreminjati demokraciji, spremeniti se morajo demokrati. "Moramo se boriti za demokracijo. Morda je populizem naša priložnost, da tudi mi vidimo, da se je treba boriti s preprostostjo, jasnim, razumljivim jezikom - in to za stvari, ki so nam blizu, to pa je tolerantna, svobodomiselna, demokratična evropska družba."

Leta 2014 je pod svojo streho vzela sirskega begunca: "Obogatil je naše življenje,"je dejala. Ob tem pa dodala, da upa, da se bodo begunci nekega dne vrnili v Sirijo in jo pomagali obnoviti.

O enakosti spolov, družini in LGBT pravicah

Zavzema se za enakopravnost spolov. "Dokler ženske in moški ne dobijo istega plačila za isto delo, ne moremo biti zadovoljni z dosežki naše družbe na tem področju," je dejala.

Bila je podpornica sklepanja zakonskih zvez istospolno usmerjenih, ko so jo vprašali, kaj meni o tem, da bi ti pari lahko posvojili otroka, pa je dejala, da "ne pozna nobene študije, ki bi kazala, da otroci iz teh zvez odrastejo v drugačne ljudi kot otroci, ki odraščajo v heteroseksualni skupnosti".