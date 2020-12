Matjaž Rozman: 'Ti si bil vedno ob meni in tudi jaz sem zdaj ob tebi'

Gerečja vas je še vedno ovita v črnino, krajani pa močno pretreseni. Domačini so zdaj stopili skupaj in bodo pomagali obema preživelima: štiriletnemu dečku in njegovemu 27-letnemu stricu Mihu. Pomagala bo tudi lokalna frizerka, ki bo zaslužek v teh dneh, ko lahko dela, namenila prav njima. V salonu bo postavila skrinjico, kjer lahko stranke pustijo svoje donacije. Nisi sam, prijatelji smo s teboj, ti si bil vedno ob meni in tudi jaz sem zdaj ob tebi, pa Mihi sporoča tudi vratar Nogometnega kluba Celje in slovenski reprezentant Matjaž Rozman.

