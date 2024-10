Šest mesecev potoval iz Nigerije v Slovenijo, pri nas si je našel delo

Več kot šest mesecev je potreboval, da je iz Nigerije prišel v Slovenijo. Pobeg je bil, pravi 31-letni Matthew, odločitev med življenjem in smrtjo. V Sloveniji je že 16 mesecev, za delo je poprijel kmalu po prihodu in sedaj ima, ponosno pove, tudi pogodbo za nedoločen čas. In takšnih prosilcev za azil, ki bi pri nas radi ostali, si našli službo, se vključili v družbo in nadaljevali z boljšim življenjem, je veliko, pravijo v Ambasadi Rog. A pretekli teden so še z drugimi društvi ugotovili, da je ministrstvo za notranje zadeve zaustavilo izdajanje dovoljenj za delo. Zakonodaja se ni spremenila, kaj se torej je, da so zaposleni postopali drugače?