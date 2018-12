Mayeva bo na pogovorih z evropskimi voditelji reševala sporazum o brexitu

Mayeva bo z današnjimi pogovori poskušala rešiti svoj brexit dogovor, katerega britanski parlament po pričakovanjih in napovedih ne bi podprl. Njeno včerajšnjo odločitev, da se glasovanje preloži, pa so njeni politični nasprotniki med drugim označili za dejanje 'patetične strahopetnosti'.

Po tem, ko je britanska premierka v ponedeljek preložila glasovanje o ločitvenem sporazumu med Veliko Britanijo in Evropsko unijo , se bo Theresa May danes sestala z več evropskimi voditelji, med njimi nemško kanclerko Angelo Merkel in nizozemskim premierjem Markom Ruttem . Konec tedna naj bi se sestala še z več evropskimi kolegi ob robu vrha Unije

Vodja laburistov Jeremy Corbynpa je dejal, da "ne more biti prav, da lahko vlada enostransko spremeni načrte", ter Mayevo obtožil, da je izgubila nadzor nad dogajanjem. Ta je sicer pred ponedeljkom vztrajno zatrjevala, da bo v torek, torej danes, prišlo do glasovanje v parlamentu ne glede na vse. Namesto tega pa se podaja na dodatne pogovore na celino. Novega morebitnega datuma o glasovanju o brexit dogovoru zaenkrat ni, čeprav je Mayeva namignila, da je zadnji možni datum za glasovanje 21. januar.

Najbolj sporna je varovalka o meji med Irsko in Severno Irsko

Premierka bo na pogovorih skušala dobiti trdnejša in 'nadaljna zagotovila' o vprašanju meje na irskem otoku, s tem pa prepričati zadostno število poslancev, da podprejo njen dogovor. Največ zaskrbljenosti in pomislekov britanskih poslancev sproža t. i. varovalka za preprečitev trdne meje na Irskem, na kar naj bi se osredotočili današnji pogovori. Varovalka naj bi zagotovila t. i. mehko mejo, s tem pa ohranila Velikonočni sporazum, ki je končal dolgoletno nasilje na irskem otoku. Severna Irska bi v skladu s tem ostala del evropske in ne britanske carinske unije. O tem vprašanju naj bi se sicer London in Bruselj pogajala še v naslednjih dveh letih, a britanski poslanci se bojijo scenarija, po katerem tovrstna ureditev postane stalna. In Mayeva skuša dobiti zagotovila Bruslja, da se prav to ne bo zgodilo.