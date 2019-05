Mayeva na robu joka: Vedno bom obžalovala, da nisem izvedla brexita

Theresa May je danes stopila pred novinarje in sporočila, da bo s položaja predsednice konservativne stranke odstopila 7. junija. Še vedno bo vodila vlado, dokler ne izberejo njenega naslednika. Za ta sicer pričakovani korak se je odločila, potem ko ji kljub večkratnim poskusom poslancev ni uspelo prepričati, naj podprejo njen dogovor o brexitu.

"Zame je in bo za vedno ostalo globoko obžalovanje, da mi ni uspelo izvesti brexita,"je dejala v svojem govoru. Poudarila je, da se je sicer po svojih najboljših močeh trudila, da bi to storila.

"Kmalu bom zapustila službo, ki mi je predstavljala največjo čast v življenju. Sem druga ženska premierka, a zagotovo ne zadnja. Odhajam brez slabe volje in z velikansko in večno hvaležnostjo, da sem imela možnost, da služim državi, ki jo imam rada," je dejala Mayeva, ki se ji je ob tem zatresel glas in je bila na robu joka. Po teh besedah se je obrnila in hitro odkorakala s kraja.