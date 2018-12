Mayeva obtičala v zaklenjenem avtomobilu: 'To pa je popolna metafora!'

Množica snemalcev in fotografov je v Berlinu – skupaj z nemško kanclerko Angelo Merkel – pričakala britansko premierko Thereso May. Ta je že začela (ponovne) posvete z evropskimi voditelji o ločitvenem dogovoru med Veliko Britanijo in Evropsko unijo. No, se ji je pa pri tem zgodil neljubi dogodek, ki zdaj zabava spletno javnost. Ko je prispela pred kanclerski urad, kjer jo je na rdeči preprogi čakala Merklova, je namreč obtičala – zaklenjena v avtomobilu. Po neuspešnem vlečenju za avtomobilsko kljuko, je vrata le uspela odkleniti tamkajšnja varnostna služba.