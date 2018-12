Mayeva poslance opozarja pred zavrnitvijo dogovora o brexitu

Times je poročal, da so ministri in pomočniki premierko prepričali v preložitev glasovanja, da bi odšla v Bruselj in skušala tam doseči boljši dogovor o brexitu.

V pogovoru za današnji britanski časnik Daily Mail je Theresa May izpostavila, da bi zavrnitev sporazuma pomenila veliko negotovost za državo in"zelo realno tveganje", da do brexita ne bi prišlo ali pa da bi država iz povezave izstopila brez dogovora.

Minister za brexit Stephen Barclay je znova zagotovil, da bodo poslanci o dogovoru glasovali v torek. Če ga bodo zavrnili, pa bi Mayeva lahko ostala na položaju, je dejal. Mayeva je namreč poslance svoje stranke opozorila, da bi zavrnitev dogovora lahko vodila do sklica splošnih volitev.

Medstrankarski parlamentarni odbor: Dosežen dogovor na daje jasnosti ali gotovosti

Bivši zunanji ministerBoris Johnson ocenjuje, da bi Mayeva lahko ostala na položaju, da pa bi morala z EU znova izpogajati dogovor, poroča britanski BBC.

Vpliven medstrankarski parlamentarni odbor je medtem ocenil, da dosežen dogovor "ne daje zadostne jasnosti ali gotovosti o prihodnosti Velike Britanije". "To pa zato, ker se vlada ni hotela soočiti s težkimi izbirami in nas seznaniti, da pomeni dogovor velik korak v neznano," je dejal Hilary Ben, predsednik obora o izstopu iz EU.

Odbor je v poročilu večinoma kritičen do dogovora, češ da ni ne podroben niti vsebinski, pa tudi do predvidene varovalke za preprečitev trde meje s Severno Irsko po izstopu Združenega kraljestva iz EU.

Zaradi nezadovoljstva s sporazumom je v zadnjih mesecih odstopilo že več ministrov, med njimi zunanji minister Boris Johnson ter dva ministra za brexit David Davis in Dominic Raab.

V Londonu so se na protestih zbrali podporniki in nasprotniki brexita

V Londonu so se na protestih zbrali podporniki in nasprotniki brexita. Na strani podpornikov brexita se je zbralo več tisoč ljudi pod vodstvom skrajno desnega aktivistaTommyja Robinsona, ki so se jim pridružili tudi podporniki evroskeptične stranke Ukip. Protest so pripravili pod sloganom Izdaja brexita.

Na protestih nasprotnikov brexita, ki jih podpirajo opozicijski laburisti, se je na drugi strani zbralo okoli 15.000 ljudi. Policija je sprejela ostre ukrepe, da ne bi prišlo do spopadov med skupinama.