Mayeva poziva Corbyna k podpori sporazuma o brexitu

Premierka Theresa May je v pismu Jeremyju Corbynu zapisala, da je v popravljenem sporazumu pokazala, da je pripravljena na kompromise, da bi Britancem "dostavila brexit". Poudarila je, da pomeni ta sporazum, o katerem naj bi poslanci glasovali junija, zadnjo priložnost za to.

"Tudi vas pozivam h kompromisu, tako da bomo lahko naredili, kar sta obljubili najini stranki v svojih programih, in obnovili zaupanje v našo politiko," je dejala.

K podpori je kasneje pozvala tudi poslance spodnjega doma britanskega parlamenta."Zavrnite ga in potem nam bosta preostali samo še razdeljenost in slepa ulica,"je poudarila. "Tvegamo, da bomo odšli brez sporazuma, čemur ta poslanska zbornica jasno nasprotuje," je povedala. "Tvegamo preklic brexita, česar Britanci preprosto ne bodo tolerirali," je še izpostavila.

Mayeva je v novem dogovoru o brexitu, ki ga je predstavila v torek, med drugim obljubila nove garancije o pravicah delavcev, zaščito okolja, irsko varovalo in carinski kompromis. Če ga bodo podprli, je poslancem obljubila glasovanje o novem referendumu o brexitu.

Številne koncesije, ki jih je predstavila Mayeva, so po oceni poznavalcev namenjene laburističnim poslancem. A Corbyn je že v torek zvečer napovedal, da izstopnega sporazuma oziroma ustreznega zakona ne bo podprl, saj samo pogreva tisto, o čemer so že govorili in ne vidi možnosti, da bi ga parlament podprl.