Mayeva tudi uradno odstopa s čela britanskih konzervativcev

"Kmalu bom zapustila službo, ki mi je predstavljala največjo čast v življenju. Sem druga ženska premierka, a zagotovo ne zadnja. Odhajam brez slabe volje in z velikansko in večno hvaležnostjo, da sem imela možnost, da služim državi, ki jo imam rada."

Z današnjim dnem bo s svojega položaja na čelu britanskih konzervativcev tudi uradno odstopila premierka Theresa May . Odstop je napovedala že konec maja, po tem, ko ji kljub večkratnim poskusom ni uspelo prepričati poslancev, naj podprejo njen dogovor o brexitu. In prav dejstvo, da ji ni uspelo izpeljati brexita, bo za vedno obžalovala, je dejala ob napovedi svojega odstopa.

V zgodovino se bo zapisala kot premierka z enim najkrajših stažev na čelu britanske vlade po drugi svetovni vojni, obdobje njenega predsednikovanja pa sta zaznamovala politični kaos na Otoku in nezmožnost britanske politike, da se zedini in Združeno kraljestvo popelje iz Evropske unije. velik del krivde za to mnogi pripisujejo tudi Mayevi.

Dolžnosti premierke bo sicer opravljala do izvolitve nove vodje konzervativne stranke, izbor katerega se bo začel prihodnji teden, po izvolitvi pa bo avtomatično postal britanski premier.