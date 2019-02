Mayeva v pismu: Zgodovina bo vsem sodila tudi po njihovi vlogi pri brexitu

Theresa May je v pismu zapisala, da bo zgodovina vse sodila tudi po njihovi vlogi pri brexitu.

Britanska premierka Theresa May je 41 dni pred predvidenim izstopom Velike Britanije iz Evropske unije v pismu pozvala konservativne poslance k enotnosti. "Zgodovina nam bo vsem sodila tudi za vloge, ki smo jih odigrali v tem procesu. Verjamem, da država z našo notranjo močjo, zavidljivimi viri in ogromnimi talenti lahko gleda v prihodnost s prepričanjem, da so naši najboljši dnevi še pred nami. Ampak, zdaj smo v ključnem trenutku," je poudarila.

Zapisala je, da se bo prihodnji teden vrnila v Bruselj na pogovore s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem ter da se bo v prihodnjih dneh pogovarjala z vsemi voditelji držav članic unije.

Četrtkovo glasovanje, na katerem so poslanci spodnjega doma parlamenta s 303 glasovi proti 258 zavrnili predlog vlade o podpori procesu, pa je Mayeva v pismu označila za razočaranje.

Najbolj goreči zagovorniki brexita v vrstah konservativcev ne želijo pristati na to, da bi vlada opustila možnost izstopa iz povezave brez dogovora z EU. Še pred glasovanjem so opozorili, da se bodo glasovanja vzdržali, če ne bo v predlogu tudi možnosti izstopa brez dogovora. Tako so prispevali k zavrnitvi predloga manjšinske vlade.

Mayeva v današnjem pismu nakazuje, da ni spremenila svoje strategije. Kot je zapisala, ne podcenjuje iskrenosti, s katero njeni kolegi branijo svoja stališča. "A prepričana sem, da bi neuspeh pri sklepanju kompromisov in sprejetju ločitvenega sporazuma, ki uresničuje referendumske izide, razočaral ljudi, ki jih zastopamo. Pod vprašaj bi postavil tudi svetlo prihodnost, ki si jo zaslužijo," je dodala.

Velika Britanija naj bi glede na načrte zapustila EU 29. marca, a poslanci še niso podprli ločitvenega sporazuma z EU, unija pa zavrača vnovična pogajanja o dogovoru.