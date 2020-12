Mbappe ne skriva, da je navijač belega baleta

Končal se je skupinski del Lige prvakov in glavni favoriti za osvojitev naslova so še vedno v igri za največjo lovoriko v klubskem nogometu. Ostalo je le še 16 klubov, ki se bodo udarili za naziv najboljšega na stari celini, tudi madridski Real, ki mu je prvič v zgodovini grozil izpad po skupinskem delu tekmovanja. PSG pa je na krilih Neymarja in Mbappeja ponižal Istanbul in se bo pomladi boril za svojo sploh prvo lovoriko v tem tekmovanju. Lani so pariški zvezdniki prišli vse do finala.

