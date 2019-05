McCain tudi po smrti trn v očesu Trumpa?

Wall Street Journal navaja elektronsko pošto med Belo hišo in poveljstvom mornarice ter zračnih sil. Na koncu so napis z imenom pokojnega senatorja iz Arizone na rušilcu prekrili s ponjavo, posadki ladje, ki nosi kape s senatorjevim imenom, pa so v času obiska Donalda Trumpa dali prost dan. Trump je ob spominskem dnevu ameriškim vojakom govoril na vojaški ladji Wasp (Osa).

John McCain je šel Trumpu zelo na živce še za časa življenja in tudi po smrti, saj je republikanski senator iz Arizone ostal zvest svojemu značaju in je povedal to, kar misli. V oporoki je celo zapisal, da si Trumpa ne želi na svojem pogrebu. Trump McCainu ni ostal dolžan in ga je kritiziral tudi po smrti avgusta lani.

Pokojnikova starejša hči Meghan McCain je po novici o cirkusu z ladjo tvitnila, da se bo Trump večno počutil ogroženega zaradi veličine neverjetnega očetovega življenja. "Trump mu niti devet mesecev po smrti ne dovoli počivati v miru in se moram postaviti zanj," je tvitnila.