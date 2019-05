Zaradi Nigela Faraga policija za nekaj ur ustavila prodajo mlečnih napitkov

Tako se je na oknu McDonaldsove restavracije, oddaljene nekaj manj kot 200 metrov od kraja, kjer je potekal predvolilni shod, v petek pojavil list papirja, na katerem je bilo zapisano: "Nocoj ne bomo prodajali mlečnih napitkov ali sladoleda. Takšna odločitev je posledica prošnje policije v luči nedavnih dogodkov." Da jih je policija pozvala k ustavitvi prodaje mlečnih izdelkov in izdelkov McFlurry, so za britanski Guardianuradno potrdili tudi pri McDonaldsu.

Zahteva policije je sicer posledica več nedavnih incidentov, ki so se zgodili v času kampanj za evropske volitve. Protestniki so namreč mlečne napitke in drugo hrano med drugim nedavno metali v politika skrajne desnice, kot sta Tommy Robinson in kandidat populistične stranke Ukip Carl Benjamin. Robinsona, ki na evropskih volitvah nastopa kot neodvisni kandidat, so se protestniki kar dvakrat lotili med kampanjo na severovzhodu države.