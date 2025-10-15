Med delavci in kmeti po Evropi spet vre

Od Belgije do Grčije se vrstijo stavke in protesti proti načrtovanim varčevalnim ukrepom in spremembam delovne zakonodaje, ki bodo močno oklestile pravice delavcev. Grčijo sta v tednu dni ohromili dve splošni 24-urni stavki zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju. Delavce razburjajo načrti vlade za uzakonitev možnosti 13-urnega delovnika. Francoski kmetje protestirajo proti sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in državami Južne Amerike. Na ulice Bruslja pa so več kot 150.000 ljudi pognali načrtovani rezi v pokojninskem in zdravstvenem sistemu.