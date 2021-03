Med epidemijo največ bremen padlo prav na matere

Med heroji so bile zagotovo tudi vse matere, ki so v preteklem letu in tudi zdaj, ko virus še ne popušča, bile prav posebne bitke. Prav mame so namreč tiste, na katere je med epidemijo padlo največ bremena. Ob vlogi mame, ki je najpomembnejša in tudi najodgovornejša, so morale biti še učiteljice, žene, gospodinje, čistilke, negovalke, psihoterapevtke in še kaj. Kako preteklo leto vidijo tri pogumne matere, ki kljub težavam, ki nam jih pandemija nastavlja vsak dan, ne bi nikoli zamenjale poslanstva biti mama?

icon-expand