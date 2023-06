Mati in njen partner sta osumljena povzročitve smrti iz malomarnosti, po 48 urah pridržanja sta bila tudi privedena pred preiskovalnega sodnika. Med hišnimi preiskavami na njunem naslovu so policisti našli prepovedane substance, zato ju bodo ovadili zaradi trgovanja z drogami, ovadena pa bosta tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. V nesrečno zgodbo pa se je zaradi sorojencev pokojnega otroka vključil tudi Center za socialno delo.