Policisti pri 'vardistu' odkrili pirotehniko, vojaško orožje in marihuano. Kaj sledi?

Skupaj so tako zasegli 129 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov (petard) različnih proizvajalcev oziroma blagovnih znamk (Megatron, Topovski udar, Nato, Velika Mega, Magnum in podobno). "Ker gre za prepovedane petarde, bodo zoper 37-letnico uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve 1. odstavka 48. člena zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih," je pojasnil Robert Perc s PU Novo mesto.

Kot smo poročali čez vikend, so metliški policisti v sklopu hišne preiskave pri 37-letni ženski in 47-letnem moškemu v okolici Metlike zasegli 129 kosov petard, pištolo, brzostrelko, naboje in 22 rastlin konoplje. Našli so tudi popolnoma opremljen laboratorij s konopljo.

Pri hišni preiskavi so zasegli še pištolo in brzostrelko z dvema nabojnikoma z naboji ter več kot 350 nabojev različnih kalibrov (za avtomatsko in polavtomatsko orožje). Odkrili so tudi prirejen prostor za gojenje konoplje in zasegli 22 rastlin konoplje, skupaj z opremo (laboratorij). Zaseženo konopljo so poslali v analizo na nacionalni forenzični laboratorij. V primeru pozitivnega rezultata analize konoplje, bodo 37-letnico kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 1. odstavku 186. člena Kazenskega zakonika (Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog).