Med iskanjem izginule najstnice našli na tisoče kosti

Forenziki in drugi strokovnjaki sodne medicine so v sklopu iskanja pred 36 leti izginule najstnice Emanuele Orlandi v soboto odprli tudi grobnici na tako imenovanem Tevtonskem pokopališču (Cimitero Teutonico, ob baziliki svetega Petra) znotraj zidov Vatikana. V dveh pod kamnito ploščo skritih in doslej tako neznanih grobnicah pod tevtonskim semeniščem so našli na tisoče kosti, ki naj bi po prvih ocenah pripadale vsaj desetim osebam. Vatikan glede identitet umrlih ne želi špekulirati.

Zdaj so na vrsti strokovnjaki, ki bodo opravili DNK analizo kosti in tako skušali vsaj približno ugotoviti identiteto pokopanih. Predstavnik Vatikana je ob tem dejal, da je nemogoče napovedati, kako dolgo bo analiza trajala. A če se izkaže, da so naleteli na kosti nedavno umrlih, bi to lahko predstavljalo za Vatikan velik problem, je izpostavil Emanuelin brat Pietro Orlandi .

36 let trajajoče iskanje hčere vatikanskega uradnika je bilo sicer polno nenavadnih preobratov. Zadnji se je zgodil 11. julija, po tem, ko so na podlagi anonimnega namiga odprli dve grobnici. V njih naj bi bili pokopani princesi Sophie von Hohenlohe in Charlotte Federica Meklenburška , umrli v 19. stoletju, a grobnici sta bili popolnoma prazni .

V grobnici ni bilo ne posmrtnih ostankov Emanuele, ne dveh princes. V bližini grobnic so nato sicer našli ostanke dveh okostji, ki so jih zdaj prav tako začeli analizirati forenziki.

Vatikanski uradniki so nato sporočili, da je podrobnejši pregled podatkov o dogajanju v okolici grobnic (na 1200 let starem pokopališču so nekoč sicer pokopavali nemške katolike, ki so umrli v Rimu) pokazal, da so v tem delu pokopališča konec 19. stoletja in nato še enkrat pred približno 60 leti potekala gradbena dela. Kosti princes bi takrat lahko prenesli v kostnico pod bližnjim bogoslovnim semeniščem, ki stoji ob robu pokopališča in ki so ga gradili ravno v 60. letih prejšnjega stoletja, poroča Russia Today.

V bližini našli dve okostji, začeli forenzično preiskavo

Vatikan je prejšnji teden sporočil, da so v nadaljnji preiskavi pod bližnjo stavbo na območju grobnic našli ostanke dveh okostji. Območje so zapečatili, zdaj pa bodo posmrtne ostanke preučili forenziki, ki so z delom pričeli v soboto.

Vatikanski predstavnik za stike z javnostjo je ob tem pojasnil, da forenzični strokovnjaki analizirajo vse ostanke "v skladu z mednarodnimi protokoli", vendar ne morejo predvideti, koliko časa bo trajala preiskava. Pri preiskavi bo prisoten tudi strokovnjak, ki ga je imenovala družina Orlandi.

Spomnimo ...

15-letna Emanuela Orlandi je izginila 22. junija 1983 v središču Rima. Bila je hči Ercolea Orlandija, zaposlenega na Inštitutu za verske posle, bolje znanem pod imenom Vatikanska banka. Družina Orlandi (poleg Emanuele in Pietra sta imela zakonca še tri otroke) je živela v samem središču Vatikana, vsi so imeli tudi vatikansko državljanstvo. Emanuela je v času izginotja - bilo je to za časa pontifikata papeža Janeza Pavla II. - obiskovala znanstveni licej, posebno srednjo šolo v Rimu. Poleti 1983 je tako vzela svojo flavto in se od doma odpravila na inštrukcije v glasbeno šolo v središču Rima. To pot je, najprej peš, nato še z avtobusom, opravila že neštetokrat prej. Le da se tistega dne ni vrnila. Zadnjič so jo videli, ko je vstopila v nepoznani BMW temne barve.