Med iskanjem Nore našli truplo

Med iskanjem 15-letne najstnice Nore Quoirin , ki je v Maleziji pogrešana že skoraj 10 dni, so preiskovalci naleteli na truplo."Za zdaj ne moremo potrditi, da gre za Noro. Vendar na žalost najverjetneje je," so danes sporočili iz dobrodelne organizacije The Lucie Blackman Trust (LBT), ki pomaga dekličini družini.

Kot so dodali, preiskava poteka v smeri identifikacije trupla in vzrokov smrti, več pa bodo sporočili, takoj ko bo mogoče. Hkrati so javnost zaprosili naj spoštujejo zasebnost družine v teh težkih časih. Po poročanju BBC, naj bi truplo našli če dva kilometra od kraja, kjer je pogrešana letovala z družino.

Včeraj je družina za informacije, ki bi pripeljale do najdbe Nore ponudila tudi denarno nagrado v višini več kot 10.000 evrov."Nora ne bi znala poiskati pomoči in družine ne bi nikoli zapustila prostovoljno," je včeraj zapisala njena teta in dodala, da je dekle otrok s posebnimi potrebami, zaradi česar je še posebej ranljiva.