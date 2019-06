Med iskanjem pogrešanih alpinistov rešili drugo skupino omaganih Britancev

Poleg dveh helikopterjev osmerico išče tudi skupina 10 do 15 reševalcev, policistov in članov indijske ekipe za primere katastrof. Kot so opozorili, pa lahko traja tudi več dni, preden se jim bo peš sploh uspelo prebiti do območja, kjer naj bi se pogrešani nazadnje nahajali.

Iskalna akcija se je pričela v soboto, ko se alpinisti niso vrnili v bazni tabor. "Prvo iskanje s helikopterjem je končano," je sporočil indijski vladni uradnik Vijay Kumar Jogdanda in dodal, da se boji, da je skupino zasul plaz. "Opazili smo sicer šotore, ki pa so prazni. Možnosti za njihovo preživetje so slabe."

So pa reševalci v sklopu iskalne akcij rešili štiri druge omagane britanske alpiniste, ki so jih našli na gori blizu baznega tabora. Rešena skupina sicer ni bila del pogrešane, so pa bili z osmerico v stiku – nazadnje 26. maja – dan pred tem, ko se je na gori sprožil snežni plaz, poroča BBC.

Skupina osmih alpinistov – štirje Britanci, dva Američana, Avstralec in Indijec – se je želela povzpeti na vrh Nanda Devi v Himalaji. Z ekspedicijo so pričeli 13. maja.

Alpiniste je vodil izkušeni britanski vodnik Martin Moran, čigar podjetje Moran Mountain se je posebej ukvarjalo z alpinističnimi ekspedicijami in je imelo z vzponi na vrhove indijske Himalaje številne izkušnje. V podjetju so potrdili, da sodelujejo z indijskimi oblastmi in britanskim združenjem gorskih vodnikov pri "zbiranju informacij o ekspediciji na Nanda Devi". "Iz spoštovanja do vpletenih in njihovih družin v tem trenutku ne bomo dajali dodatnih komentarjev in informacij," so še dodali.

Moran je sicer tudi član škotske gorske reševalne ekipe, imenovane Torridon. "Zelo smo zaskrbljeni," so ob tem sporočili iz Torridona in dodali, da so v mislih in molitvah z družinami pogrešanih.

Eden od pogrešanih je tudi Richard Payne, profesor na Univerzi v Yorku. "Zelo smo zaskrbljeni za njegovo varnost," so na univerzi zapisali v sporočilu za javnost.

Britanski urad za zunanje zadeve je potrdil, da je v stiku z indijskimi oblastmi. "Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi pomagali Britancem, ki potrebujejo našo pomoč," je dejal njihov predstavnik.

Fotografije, objavljene na Facebook strani Moran Mountain dan pred začetkom vzpona, kažejo, da je skupina začela svoje potovanje v hribe pri templju Neem Kharoli Baba. Naslednja objava je z 22. maja, ko so se javili iz drugega baznega tabora na 4870 metrih nadmorske višine, in nakazuje na to, da so se očitno odločili doseči vrh.