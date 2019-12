Med iskanjem še zadnje izmed trojice, ki je izginila v avstralski divjini, našli truplo

46-letna Claire Hockridge se je 19. novembra skupaj s Tamro McBeath-Riley in Phu Tranom odpravila pot v divjino iz Alice Springsa. Nato pa se je njihovo vozilo zagozdilo v strugi reke Finke. Prve tri dni so poskušali rešiti avtomobil, a jim ni uspelo. Ko so porabili vse zaloge hrane in vode, so se odločili raziti in ločeno poiskati pomoč. Tran in Hockridgeva sta se odpravila proti avtocesti, medtem ko je McBeath-Rileyjeva ostala na istem območju, saj je menila, da njena psiška ne bi preživela dolge hoje.

V ponedeljek so s pomočjo helikopterja v bližini podtalnice južno od kraja Alice Springs našli Tamro. Ta se je zatekla v bližino podtalnice in tako uspela preživeti. Dan kasneje so našli še Phu Trana. Našel ga je pastir živine v okolici Palmer Valleyja v avstralskem Severnem teritoriju. Phu je pastirju povedal, da je preživel, zato ker je našel nekaj vode.

Njuno preživetje je policija opisala kot čudežno.

Reševalna akcija za še tretjo pogrešano Claire Hockridge se je nadaljevala, danes pa je avstralska policija po poročanju BBCpotrdila, da so našli truplo, ki ga uradno še niso identifiirali, a domnevajo, da gre za pogrešano 46-letnico.

Tran je policiji povedal, da sta se s Claire ločila dva dni preden so ga našli. Na posesti sta naletela na ograjo in se ločila - on se je odločil slediti ograji. Njegove informacije so policiji pomagale pri zožanju območja iskanja in kmalu so našli stopinje, za katere so domnevali, da pripadajo 46-letnici. V torek je policija dejala, da ima Claire ali omejene zaloge vode ali je ostala brez njih. Vodni viri, ki so preostalima članoma izgubljene trojice pomagali preživeti, so v avstralski divjini izjemno skopi, temperature pa lahko v tem letnem času dosežejo do 40 stopinj Celzija.