Med iskanjem stranišča pomotoma odprl zasilni izhod

Na letu 702 pakistanskega letalskega prevoznika Pakistan International Airlines (PIA) med Manchestrom in Islamabadom se je zgodil incident, zaradi katerega so potniki na vzlet letala čakali kar dolgih sedem ur.

Tiskovni predstavnik letalske družbe je za ameriško televizijo CNN povedal, da so bili potniki na varnem in da je potnik, medtem ko je bilo letalo še na tleh, odprl vrata, misleč, da gre za toaleto. Vodstvo letališče v Manchestru dogodka ni želelo komentirati.

Nedavno se je zgodil zelo podoben incident z vrati za izhod v sili. Minuli mesec so oblasti v vzhodni kitajski provinci Šandong aretirale in pridržale starejšega potnika, ker je, medtem ko je bilo letalo na tleh, poskušal odpreti zasilni izhod in s tem ogrozil varnost letala in potnikov. Kot se je izkazalo pozneje, je potnik s priimkom Song vrata zasilnega izhoda v bližini svojega sedeža odprl zato, da bi preskočil čakalno vrsto med izkrcanjem potnikov.