Med iskanjem zaklada na domu nekdanjega diktatorja našli človeška okostja

Na domu nekdanjega paragvajskega diktatorja Alfreda Stroessnerja, ki je tej južnoameriški državi vladal kar 35 let, so njegovi sorodniki med iskanjem zaklada našli več človeških okostij. V času njegovega vladanja je sicer izginilo najmanj 423 ljudi, do danes pa so našli le 37 posmrtnih ostankov.

Paragvajske oblasti so odredile preiskavo, potem ko so na posestvu, ki je nekoč pripadalo pokojnemu diktatorju Alfredu Stroessnerju, našli človeške posmrtne ostanke. Po prvih ugotovitvah gre za okostja štirih ljudi, našli pa so jih pod tlemi kopalnice v hiši, ki se nahaja blizu drugega največjega paragvajskega mesta Ciudad del Este. Lokalni mediji poročajo, da so posmrtne ostanke našli diktatorjevi sorodniki, ki so v hiši iskali zaklad.

Maria Stella Caceres, direktorica muzeja spominov, institucije, ki javnosti predstavlja Stroessnerjeve zločine, je za britanski Guardian povedala, da morajo zdaj preučiti, ali okostja pripadajo žrtvam režima. "Žrtve niso samo tisti, ki so izginili, ampak tudi njihove družine in celotne skupnosti. To je zločin proti človeštvu, ki se ne bo končal, dokler ne bodo našli posmrtne ostanke še zadnjega pogrešanega."

General Alfredo Stroessner leta 1974 v Asuncionu s čilenskim diktatorjem Augustom Pinochetom. FOTO: AP

General Alfredo Stroessner je Paragvaju vladal kar 35 let, kar je za Fidelom Castrom druga najdaljša vladavina kakega južnoameriškega voditelja. Na oblast je prišel z vojaškim udarom leta 1954 in se poslovil šele leta 1989, ko ga je izdal njegov dolgoletni zaveznik Andres Rodriguez. Umrl je leta 2006 v izgnanstvu v Braziliji. V času vladanja je vzpostavil totalitarni režim, v katerem je imel vse vzvode oblasti, čeprav je bila opozicija formalno dovoljena. Paragvaj je bil v tem času sicer politično stabilen in je napredoval tudi gospodarsko, vendar so režim zaznamovale hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje drugače mislečih. Po njegovih navodilih so ubili najmanj 423 ljudi, 18.722 jih mučili, 3.470 pa izgnali iz Paragvaja. Do danes so našli le 37 trupel, od tega so jih identificirali štiri.

V času vladavine Stroessnerja je skrivnostno izginilo najmanj 423 ljudi, do danes so našli le 37 okostij. FOTO: AP