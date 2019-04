Med Kočevjem in Ribnico po slabem desetletju spet zaživel železniški promet

Po slabem desetletju bo na odseku med Kočevjem in Ribnico spet zaživel železniški promet. Prvi tovorni vlak je prepeljal odsek, ki so ga začeli prenavljati oktobra 2016. Do dokončne izgradnje signalnovarnostnih naprav in pridobitve novega obratovalnega dovoljenja bo na celotni progi lahko naenkrat vozil le en tovorni vlak na delovni dan, potniki pa bodo morali na prevoz z vlakom še malo počakati.

