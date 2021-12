Za prihodnost avtohtonih slovenskih domačih živali skrbijo v genski banki. Tam je shranjenih več kot 15 tisoč vzorcev ogroženih pasem. Med ogroženimi je tudi vsem znani lipicanec. Kje so prednosti slovenskih pasem in kje so rešitve, da ogrožene vrste tudi brez pomoči genske banke v prihodnosti ne bi izumrle?