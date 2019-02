Med migranti v Bihaču in Sarajevu odkrili pet teroristov

Pristojni inšpektorji so osebe odkrili v okviru poostrenega nadzora in profiliranja oseb, zanimivih z varnostnega vidika med migranti. Prav tako pa so določene informacije, predvsem biometrične, pridobili s pomočjo izmenjave z mednarodnimi partnerji.

"Gre za osebe G. R. Z. (34), N. S. S. (30), K. Q. (23) in F. A. A. (25), ki predstavljajo grožnjo javni ureditvi in varnosti BiH, ter o osebah Z. U. (22), S. A. (24), za katere Služba v sodelovanju s partnerskimi agencijami in državami izvora trenutno izvaja postopek potrjevanja identitete kot tudi ugotavljanja vseh ostalih dejstev, ki so nujna za odstranitev istih z območja BiH, na osnovi predhodno izrečenih ukrepov izgona," so zapisali v sporočilu za javnost. Vsi osumljenci so državljani Afganistana.

Pet migrantov naj bi sumili povezave z mednarodnim terorizmom, enega pa organiziranega kriminala in tihotapljenja migrantov.

Služba naj bi se v prihodnje še okrepila, saj do konca marca pričakujejo biometrično opremo, ki jo bodo prejeli kot donacijo. "V sodelovanju z domačimi in mednarodnimi partnerskimi agencijami se bo Služba odločno zoperstavila varnostnim izzivom in grožnjam nezakonitih migracijskih tokov,"so sporočili. Kot prioriteto pri svojem delu pa so izpostavili prepoznavanje in pregon migrantov, ki jih sumijo terorizma ali organiziranega kriminala.