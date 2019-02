Med mrtvimi tudi sin makedonskega poslanca

42-letni Fetim Rusani je bil na poti domov v Tetovo, ko je zagledal prevrnjen avtobus, poroča France24. "Takoj sem poklical reševalce ​​in policijo. S sosedi smo pomagali trem ljudem, da so lahko izstopili iz avtobusa. Toda za vse ostale je bilo zelo težko, vsi so namreč ostali ujeti pod vozilom," je dejal. Med njimi je bila po njegovih besedah tudi mlada ženska, ki ji je prevrnjeno vozilo ukleščilo noge. "Skušali smo ji pomagati. Izgubila je noge, vendar je še vedno dihala. Nato je umrla. Bilo je zelo travmatično," je dodal.

"Sočustvujemo z bližnjimi. Mobiliziramo vse moči in zmogljivosti, da pomagamo poškodovanim in tistim, ki se še borijo za življenje, da se bodo čim prej lahko vrnili k svojim bližjim," je zapisal na družbenem omrežju Facebook.

Zdravstveni minister Filipče je novinarjem dejal, da so reševalci kmalu prišli na kraj nesreče in takoj pomagali ponesrečencem. Preiskava poteka, na kraju dogodka je bil tudi okrožni državni tožilec, minister za notranje zadeve Oliver Spasovski in Filipče pa sta odšla v bolnišnico. "Govorili smo z voznikom avtobusa, ki je poškodovan in v bolnišnici. Prezgodaj je, da bi lahko ugotovili vzrok za nesrečo," je včeraj dejal predstavnik za odnose z javnostmi notranjega ministrstva Toni Angelovski.

Ponoči so opravili ogled kraja dogodka, za pokojne je odrejena obdukcija, za vozilo pa tehnični pregled. Vozniku bodo v bolnišnici analizirali kri in urin, še poroča omenjeni portal.