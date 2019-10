Med napadom na Bagdadija prijeli še dva moška

Spomnimo, v sobotnem napadu ameriške vojske na severozahodu Sirije je umrl vodja samooklicane Islamske države Abu Bakr al Bagdadi . Po besedah načelnika generalštaba ameriške vojske Marka Milleyja so pri tem prijeli še dva moška, ki so ju pridržali na varnem kraju.

Poudaril je, da trenutno ne načrtujejo objave posnetkov al Bagdadijeve smrti, kar je sicer pred tem napovedal ameriški predsednik Donald Trump."Umrl je med begom v predor. Med begom je cvilil in jokal. Na kraju je bilo 11 otrok, ki nam jih je uspelo evakuirati in niso bili ranjeni. Bagdadi se je v predor zatekel s tremi otroki. Vodil jih je v gotovo smrt. Ko je prišel do konca predora, so ga dohiteli naši psi. Nato je sprožil samomorilski jopič in ubil sebe ter tri otroke. Njegovo telo je bilo zmaličeno od eksplozije," je še na tiskovni konferenci povedal Trump, ki je potrdil, da med ameriškimi silami ni bilo žrtev.

Obrambni minister ZDA Mark Esperje ocenil, da "varnostna situacija v Siriji ostaja kompleksna", saj se številni državni in nedržavni akterji bojujejo za nadzor nad ozemljem in viri v tej državi. Odzivi na novico o smrti al Bagdadija so bili pozitivni, mnogi pa so izpostavili, da gre za pomemben prispevek ameriškega predsednika v boju proti terorizmu.