Med novoletnim pokanjem naj bodo hišni ljubljenčki doma v zaprtih prostorih

Bučen vstop v novo leto je lahko za marsikoga tudi prebučen. Za male otroke, pa tudi domače ljubljenčke in ostale živali. Močno pokanje lahko pri hišnem ljubljenčku povzroči tudi srčni zastoj. Slavica Mrkun, ki vodi društvo Tačke pomagačke zato svetuje, da imejte svoje pse in mačke doma v zaprtih prostorih. Živali namreč slišijo tudi do desetkrat bolje od ljudi.