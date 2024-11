Med osumljenimi za zlorabe otrok prek spleta tudi 11 Slovencev

Mednarodna kriminalistična preiskava, v kateri so sodelovali tudi slovenski kriminalisti, je pripeljala do novih odkritij ljudi, ki na spletnih platformah širijo, si ogledujejo in izmenjujejo otroško pornografijo. In med osumljenci je tudi 11 Slovencev. Eden izmed njih pa je celo zločinski povratnik, ki je zaporno kazen zaradi istega dejanja nekoč že prestal. Do zdaj so kriminalisti sicer identificirali osem žrtev, med njimi ni slovenskih otrok.