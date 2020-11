Portugalci v Splitu dvigujejo prah s posebnimi zahtevami

Cristiano Ronaldo se težko giba kot navaden smrtnik. Kamorkoli gre, je deležen velike pozornosti, zato ima ob sebi veliko ljudi, ki skrbijo, da bi živel kar se da nemoteno in razmišljal zgolj o stvareh, ki so mu pomembne. Te dni se s portugalsko reprezentanco mudi v Splitu, kjer bi bil v drugačnih časih povsem oblegan in na očeh javnosti, tokrat pa mu je "korona" malo prizanesla. A portugalska nogometna zveza vseeno ničesar ne prepušča naključju in je v Split prišla s posebnimi zahtevami, da bi le zaščitila svojega prvega zvezdnika.