Med prazniki čas za koriščenje turističnih bonov

Pred nami je prazničen podaljšan konec tedna, ko se radi odločimo za kakšen izlet. Še več bomo zagotovo dopustovali tudi med prihajajočimi prvomajskimi prazniki, ki so kot nalašč za koriščenje še predlanskih turističnih bonov, če so vam ti seveda še ostali. Neporabljenih je namreč ostalo kar četrt vseh turističnih bonov, namenjenih za nočitev z zajtrkom. V katerih občinah smo Slovenci porabili največ vavčerjev, kje najmanj, kdo so turistični ponudniki, na katere smo porabniki bonov skoraj povsem pozabili, predvsem pa kaj se bo zgodilo z neporabljenimi boni?