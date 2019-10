Med praznovanjem Oktoberfesta odjeknilo več eksplozij

Praznovanje Oktoberfesta v Huntington Beach v ameriški zvezni državi Kalifornija se je končalo tragično, potem ko so nenadoma odjeknile tri močne eksplozije v kompleksu Old World Village, kasneje pa je izbruhnil še požar.

Reševalci in policija so na kraj prispeli v nekaj minutah. Po podatkih oblasti so številni obiskovalci festivala utrpeli poškodbe, predvsem opekline, ena oseba pa se trenutno nahaja v kritičnem stanju.