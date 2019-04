Eksplodiralo v več cerkvah in hotelih na Šrilanki: najmanj 50 mrtvih

V več cerkvah in hotelih na Šrilanki so med obeleževanjem velike noči odjeknile eksplozije. Eksplozivne naprave je razneslo med velikonočno mašo. Po prvih informacijah naj bi počilo na vsaj šestih mestih, eksplozije pa naj bi terjale najmanj 50 mrtvih, vsaj 200 ljudi pa so zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico v prestolnico Kolombo.

Kot poroča BBC, je med praznovanjem največjega krščanskega praznika velike noči na Šrilanki eksplodiralo na več lokacijah. Policija je sporočila, da je bilo ubitih najmanj 50 ljudi, okoli 200 ljudi je ranjenih. Šrilanka eksplozija FOTO: AP Odjeknilo naj bi vsaj šest eksplozij. Tarča napadov so bile tri katoliške cerkve, in sicer v Kolombu, Negombu blizu prestolnice in Batticaloi na vzhodu otoške države. Eksplozije so odjeknile tudi v treh luksuznih hotelih v Kolombu - Shangri La, Cinnamon Grand in Kingsbury. Po poročanju šrilanških medijev bi bili lahko med žrtvami tudi tuji turisti. Za zdaj ni nihče prevzel odgovornosti za napade. Kot poroča CNN, so oblasti sporočile, da je bilo zaradi eksplozij, ki so odjeknile v treh cerkvah in dveh hotelih na Šrilanki na nedeljsko jutro, ko kristjani praznujejo veliko noč, 150 ljudi prepeljanih v bolnišnico. Policijski predstavnik Ruwan Gunasekera je potrdil eksplozije.