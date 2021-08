Pahor podelil nova državna odlikovanja

V predsedniški palači so podelili državna odlikovanja. Franca Miheliča poznate vsi, v petdesetih letih je ustvaril 200 izvirnih skladb, tudi ponarodelih. Če imate vsaj malo radi gore, potem poznate tudi najstarejšo slovensko revijo, ki je preživela tri vojne in bila izdana v skoraj 1300 številkah – Planinski vestnik izhaja že 126. leto. In ljudem, ki so bili kdaj v stiski, ni neznanka Dušan Repovš, zdravnik, ki je dejaven na mnogih področjih, svojo človečnost pa je pokazal v okviru Rdečega križa, ko je delal s socialno ogroženimi otroki in mladostniki, ki so prihajali na zdravljenje in čustveno rehabilitacijo. Vsi trije so našemu narodu doprinesli in mu še prinašajo ogromno, zato so prejeli državno odlikovanje.