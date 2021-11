Med prejemniki Michelinovih zvezdic leta 2020 žensk za tri odstotke

Zagotovo nas je veliko, ki največkrat rečemo, da so nam najljubše jedi tiste, ki nam jih pripravijo naše babice in mame. Ženske so od nekdaj, ko je še veljalo prepričanje, da je tam njihovo mesto, več časa preživele v kuhinji. A ko pridemo do nazivov chefov in chefinj, se zgodba obrne. V najboljših restavracijah z Mišelinovimi zvezdicami je namreč veliko več moških kot žensk. Zakaj je tako in kako pomembno je, da se v kuhinji spola ne ločujeta, temveč predvsem sodelujeta, so govorili na Evropskem simpoziju hrane v Ljubljani.