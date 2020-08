Med prenovo avtobusnega postajališča v Škofljici prišlo do uhajanja zemeljskega plina

"Slišalo se je, kot da bi padal dež, zaradi neprijetnega vonja pa se mi je začelo vrteti." Tako torkovo dopoldansko dogajanje opisujejo prebivalci Škofljice, kjer je med prenovo avtobusne postaje pišlo do poškodbe plinske napeljave in uhajanja zemeljskega plina. Na kraju nesreče so posredovali policisti in energetiki, gasilci pa so iz bližnjih stanovanjskih in poslovnih stavb evakuirali okoli 30 ljudi ter ustavili cestni in železniški promet. Poškodbo, do katere naj bi po prvih informacijah prišlo, ko je voznik traktorja s prikolico pri vzvratni vožnji trčil v plinsko kapo, so popravili v roku dveh ur.