Med prenovo stanovanja so v keramični peči našli človeško okostje

Na Klemenčičevi ulici v Novem mestu so novi lastniki stanovanja med prenovo naleteli na grozljivo najdbo, ki ni pretresla le okoliških prebivalcev, pač pa celotno Slovenijo. Med razbijanjem stare keramične peči, ki je še iz časov prvih stanovalcev bloka, so novi lastniki našli človeško okostje. Po poročanju nekaterih medijev naj bi šlo za okostje otroka, a novomeški policisti, ki so z informacijami za zdaj še skopi, so to zanikali.

