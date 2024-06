Med preštetimi glasovnicami našli eno več, kot je bilo volivcev

"Zavračam vse obtožbe in vse kritike," v zagovor ustreznemu štetju glasovnic evropskih volitev pravi predsednik državne volilne komisije Peter Golob. V nedeljo ni šlo nič narobe, dostavili smo, kar smo obljubili, se strinjajo člani državne volilne komisije, in to je, da bomo rezultate predstavili malo po 23. uri. A nikoli nismo rekli, da bodo to tudi končni rezultati. In vse kaže, da dokončni ne bodo še vsaj nekaj dni. Zapletlo se je namreč v Litiji, kjer so med preštetimi glasovnicami našli eno več, kot pa je bilo volivcev.