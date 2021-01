Med pretepom nista vzdrževala razdalje in nosila maske, sledila je kazen

Zdaj smo se že navadili, da je čas korone poseben in da v tem času veljajo posebna pravila. Ob 21. uri policijska ura, poseben protokol ob prečkanju regijskih mej, šolanje na daljavo. Medosebno razdaljo pa bi morala imeti tudi dva vročekrvneža v Kopru med pretepom. Ker se je nista držala in nista nosila maske, sta dobila globo. Preverili smo, kako izgledajo boksarske borbe z distanco in masko, seveda.