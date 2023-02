Med pustovanjem v Novi Gorici tretješolca padla v jašek

Torkovo pustovanje v centru Nove Gorice, ko so se otroci igrali v bližnjem parku, se je za dva izmed njih končalo malo manj srečno. Med igro sta tekla čez jašek, ta se je udrl, padla sta vanj, nanju pa je padel še kovinski pokrov.

Kar dva metra globok jašek s težkim kovinskim pokrovom bi lahko bil za otroka usoden, pripoveduje oče enega od tretješolcev: "Mislil sem, da je padel z drevesa, ker so se igrali v parku. Šel sem pogledat, in ko sem videl, kam je padel, je srce zastalo in so se skrajšali dnevi življenja."

Njegov sin jo je odnesel z odrgninami, njegovemu prijatelju se je polomil mlečni zob. A strah je ostal. "Zdaj vidi jašek in ena noga levo, ena noga desno in gre mimo njega, tako da mu je nekaj pustilo, vsaj v tistem trenutku, in verjamem, da mu bo do konca življenja," pravi oče.

Jašek za vodomer, eden izmed mnogih, sicer ni v lasti občine in ne vodovoda in kanalizacije Nova Gorica, temveč pripada zasebnemu lastniku, pojasnjuje Jernej Kogoj iz službe za investicije Nova Gorica. "Določen del cevovoda je v naši lasti, od vodomerja naprej pa je v lasti vsakega posameznika. Katerega bi morali, praktično, lastniki vodomerja pregledati in tudi zamenjati očitno ta pokrov."

Prav to ni v njihovi domeni, odgovarjajo pri vodovodu in kanalizaciji Nova Gorica, kjer dodajajo, da je zasebnik za svoj jašek odgovoren sam. "Take stvari glede varnosti, tako kot mora občina, mora vsak posameznik poskrbeti, da se zamenjajo," še dodaja Kogoj.

Starši so nesrečo sicer prijavili tudi novogoriški Policiji. "Upam samo, da bodo odgovorne institucije pregledale pokrove, ker kaj takega se v centru mesta ne sme zgoditi," pa opozarja oče.