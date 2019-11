Med skupinskim ogledom nogometne tekme ustrelil vsaj 10 oseb, štiri so umrle

Iz ZDA poročajo o strelskem napadu. Med zabavo, na kateri je na vrtu pred hišo okoli 35 ljudi gledalo nogometno tekmo, se je zgodilo streljanje.

Kot poroča CNN, se je neznanec približal hiši in iz neznanega razloga začel streljati. Ustrelil je vsaj deset oseb, štiri je smrtno ranil. Tri osebe naj bi umrle na kraju, ena v bolnišnici. Žrtve naj bi bile stare od 25 do 30 let.