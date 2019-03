Med snemanjem dobil grozilni klic

Kdo je Rok Furlan, ki je tako premožen, da ima milijon evrov dolga do države, in tako reven, da je v osebnem stečaju? In ko so kolegi iz oddaje Svet s stečajnim upraviteljem snemali izjavo, je ta prejel grozilni klic.

Rok Furlan je bil državi dolžan več kot milijon evrov, zato je šel v osebni stečaj, v štirih letih se je sicer trudil poplačati dolgove, a žal tako neuspešno, da sodnici na okrožnem sodišču po zakonu ni preostalo drugega, kot da mu odpiše vse obveznosti. Za Furlana takšna rešitev na sodišču ni nič novega. V preteklosti je policija proti njemu namreč vodila več postopkov. Od suma napada na policista, zavarovalniške goljufije, kraje, oškodovanja upnikov, v dveh primerih pa celo zaradi identičnega kaznivega dejanja - zaradi domnevne utaje davkov pri uvozu luksuznih vozil in zaradi domnevne utaje davkov pri uvozu jaht v Slovenijo. Sedem postopkov proti Furlanu se je že končalo, z zastaranjem ali pa z odstopom tožilstva ali sodišča od pregona.