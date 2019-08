Med pripravami pri Sarajevu več otrok, tudi iz Slovenije, pristalo v bolnišnici

Na infekcijsko kliniko v Sarajevu so zjutraj sprejeli več otrok, ki so imeli simptome zastrupitve: povišana temperatura, driska in bruhanje. "Dva otroka imata težjo klinično sliko, medtem ko so ostali otroci s srednje težko klinično sliko. Otroke smo oskrbeli z ustrezno terapijo in so pod nadzorom zdravnikov," so sporočili iz sarajevskega kliničnega centra.

Vsi otroci so bivali v športno-rekreacijskem centru Ajdinovići pri Olovu, ponoči pa so jih najprej oskrbeli v zdravstvenem domu v Olovem. Sumijo, da so se otroci zastrupili s hrano. Za zdaj izvor zastrupitve sicer še preiskujejo, starši pa sumijo na salmonelo.