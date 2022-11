Neumno in nevarno razvedrilo so si izbrali mladi, ki so z avtomobili dirkali po novi tekaški progi v Planici. Vodstvo Nordijskega centra je šokirano, da je do tega prišlo, a končalo bi se lahko veliko huje, saj so med tako imenovanim driftanjem na tekaški progi športniki imeli trening. Priča dogodku je bil tudi njihov trener, ki je stopil pred našo kamero.