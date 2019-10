Vietnamski premier odredil preiskavo tihotapljenja državljanov v tujino

"Morate raziskati in najti primere vietnamskih državljanov, ki so jih nezakonito prepeljali v tuje države, in resno obravnavati te kršitve," je dejal Ngujen Suan Fuc v izjavi. Premier je še pozval vietnamsko veleposlaništvo v Veliki Britaniji, naj sodeluje z britansko policijo in pomaga pri identifikaciji žrtev.

Številne vietnamske družine so zaskrbljene nad usodo pogrešanih otrok. Po poročanju lokalnih medijev je najmanj 13 družin v osrednjem Vietnamu prijavilo, da pogrešajo svoje otroke oziroma svojce.

Na jugovzhodu Anglije so v hladilni prikolici tovornjaka v sredo našli 39 mrtvih oseb.Identifikacija žrtev še ni končana, sprva so mislili, da so vsi državljani Kitajske, zdaj pa domnevajo, da naj bi bilo med njimi najmanj 20 Vietnamcev.

V sklopu preiskave so aretirali že pet ljudi, med drugim so proti vozniku tovornjaka, 25-letnemu Mauriceu Robinsonu, vložili obtožnico zaradi 39-kratnega uboja, tihotapljenja ljudi, pomoči nezakonitim migracijam in pranja denarja.