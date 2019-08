Med žrtvami streljanja v Ohiu tudi napadalčeva sestra

Policisti so napadalca, ki je bil opremljen tudi z dodatnimi naboji in zaščitnim oklepom, nevtralizirali v le nekaj minutah , zato Američani opozarjajo na dejstvo, da mu je tako v kratkem času uspelo ubiti toliko ljudi. Ob tem opozarjajo na lahko dostopnost do tako smrtonosnega orožja v državi – uporabil je avtomatsko puško.

Ameriške oblasti so identificirale napadalca iz Daytona – gre za 24-letnega Connorja Bettsa , ki je umrl v spopadu s policijo. Betts je ubil devet ljudi, med žrtvami pa je bila tudi njegova 22-letna sestra Megan Betts. Ranil je 27 ljudi, po poročanju Washington Posta pa jih je 15 že lahko zapustilo bolnišnico. Motiv za streljanje še ni znan.

Žrtve so bile stare med 22 in 57 let – najmlajša je tako bila prav strelčeva sestra. Po poročanju ameriških medijev je bil strelec študent psihologije na tamkajšnjem kolidžu, prav tako pa naj bi delal v restavraciji s hitro prehrano, Chipotle Mexican Grill. Njegov 24-letni sošolec Brad Howard ga je za Post opisal kot tihega mladeniča.

Županja mesta Dayton Nan Whaley je pohvalila hiter odziv policije, ki je preprečila še daljši strelski pohod Bettsa, in dodala, da gre za dan, ki se ga vsi bojijo. "Kar je zelo žalostno, je to, da dobivam sporočila od županov drugih mest – žalostno je, da smo vsi to že prebrodili," je problematiko strelskih napadov v ZDA izpostavila Whaleyjeva.